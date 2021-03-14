«الإحصاء»: 65.4 مليون دولار صادرات مصر لأوكرانيا خلال عام

سجلت الصادرات المصرية لأوكرانيا ارتفاعًا إلى حدود 65.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 61.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4 ملايين دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، بلغت واردات مصر من أوكرانيا 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 388.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.