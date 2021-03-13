مدير خط نجدة الطفل: استقبلنا 105 بلاغات اعتداءات جنسية خلال شهرين

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن 1500 بلاغ تم استقبالهم على الخط في يناير- فبراير الماضي من بينهم 1100 بلاغ عنف، وعدد 105 بلاغات اعتبارات جنسية.وطالب عثمان بضرورة تغليظ العقوبة الخاصة بهتك العرض فالحد الأقصى للمتهم لو كان الطفل أقل من 12 سنة 7 سنوات سجن مشدد، مؤكدًا أنه يوميًا يستقبل الخط بلاغ هتك عرض للطفل.جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم السبت في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، شهد حضور العديد من ممثلات المجتمع المدني، ويناقش اللقاء المفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع، كما ناقش كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمت مناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.