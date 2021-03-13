السيطرة على حريق بإحدى المكتبات بمركز المحلة

شب حريق هائل اليوم السبت داخل أحدى المكتبات بشارع البوسطة فى قرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد إندلاع حريق داخل مكتبة وأتت ألسنة النيران على جميع محتوياتها، بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.وأستطاع الأهالى إخماد ألسنة النيران بواسطة طفايات الحريق قبل وصول سيارات الحماية المدنية قبل إمتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتبين أن السبب ماس كهربائي.تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لاستكمال باقى الاجراءات القانونية.