فرص عمل جديدة بشركة دباغة جلود في قويسنا

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات دباغة الجلود في قويسنا، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير إنتاج، مدير مخازن، أمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، ولديه خبرة 3 سنوات.كما تحتاج الشركة، عمال إنتاج، وعمال نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2221522، أو 2221673، أو 0482222283، أو التوجه لمقر الشركة في منطقة مبارك الصناعية، قويسنا.