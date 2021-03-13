الإحصاء: 10.6 ألف رحلة جوية بنهاية 2020 ومليون راكب شهريًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحسن حركة الطائرات بنهاية العام الماضى 2020 لتسجل 10.6 ألف رحلة خلال ديسمبر الماضى مقابل 9.7 ألف رحلة خلال نوفمبر من العام نفسه، بينما كان عدد الرحلات قد بلغت قبل جائحة كورونا 27.1 ألف رحلة خلال ديسمبر 2019.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن عدد ركاب الطائرات بلغ مليون راكب خلال ديسمبر 2020 مقابل مليون راكب خلال نوفمبر 2020، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 3.2 مليون راكب خلال ديسمبر 2019.وسجلت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 29.9 ألف طن خلال ديسمبر 2020 مقابل 35.3 ألف طن خلال ديسمبر 2019، بينما بلغ 20 ألف طن خلال نوفمبر 2020.