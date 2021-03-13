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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«تربية رياضية طنطا»: تعاقد مع أشهر دور نشر واعتماد خبراء بالمجلة العملية

السبت 13/مارس/2021 - 11:30 م
الأستاذ الدكتور
الأستاذ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الأستاذ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اعتماد تعديلات لائحة المجلة العلمية بعد رفعها على بنك المعرفة لتواكب أفضل المجلات العلمية في مجال التربية الرياضية. 

وأضاف عميد تربية الرياضية، أنه في ضوء توجه جامعة طنطا بقيادة الأستاذ الدكتور محمود ذكي، بدعم البحث العلمي وتطوير المجلات العلمية، لدعم مكانة الجامعة بالتصنيفات العالمية والارتقاء بها بين الجامعات المصرية والعربية.

وأكد في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم التعاقد مع أشهر دور النشر بهدف الانتشار الواسع للأبحاث العلمية التي سوف تنشر بالمجلة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الخبراء والمحكمين بالمجلة وتشمل نخبة علماء التربية الرياضية وأعضاء اللجان العلمية التي ضمت عددا من الخبراء الدوليين من عدة دول أوروبية كفرنسا والنمسا وكندا والعراق والأردن.

وأشاد حلويش بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا بالكلية التي يشرف عليها الدكتور مجدي وكوك، الذي تابع مراحل التطوير للمجلة لتصبح من المجلات العلمية ذات الانتشار الواسع، كما تم وضع ضوابط داخلية وخارجية وهيكلة حديثة تعزز من تصنيفها الحالي والمستقبل.

وثمن الجهود المبذولة من الدكتورة أماني البحيري، سكرتير المجلة العلمية، التي استطاعت في فترة وجيزة تطوير المجلة لتواكب التطور الكبير في النشر العلمي، مؤكدا حرصه على دعم العمل الجاد والمنظم نحو تطوير الكلية وإدارتها المختلفة.
 

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