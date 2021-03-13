«المصري للتأمين» يرصد آليات الاستثمار في قطاع التأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن آليات الاستثمار في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التأمين يعتبر مجال عمل مزدوج (Double Business) لأن شركات التأمين تقوم على دعامتين لتحقيق الربحية وهما النشاط الاكتتاب والنشاط الاستثماري.وأضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية التي أصدرها مساء اليوم، أن الاتجاه الحديث في تقييم أداء شركات التأمين يقوم على ربحية النشاط الاكتتابي باعتباره الهدف الأساسي لشركات التأمين، إلا أن النشاط الاستثماري يكتسب أهمية بالغة فيما يتعلق بتحسين العائد على حقوق الملكية.وأشار إلى المساهمة في تكوين الاحتياطيات وإمكانية استخدام عوائد الاستثمار في زيادة رأس المال، لافتا إلى تقليل خسائر النشاط الاكتتابي في السنوات ذات النتائج غير المواتية.