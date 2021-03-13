لحظة من لحظات المكاشفة

اكتِشَافٌحينَ أصحُو علىَ مَهَلِوأخرجُمنْ ثوبِ نومِىوأغسِلُ وجهِىوأمضِى علىَ عجلٍفأنْظُرُ فى آخرِ الليلِنفسِىوقدْ أنهكتْنِى.الحَمَائِمُالحَمَائِمُتخرجُ منْ طرفِ عينِىوترحلُ فى الملكُوتِوتأخذُ كلَّ طيورِىوحُلمِىوكانتْ الآفاقُ مفتوحةًوالطيورُتحلِّقُ فوقَ السَّماواتِفأى بلادٍستعلو بِهَاوأى عِشاشٍ ستحمِلُهَاوأى هديِلٍسيطفُوُ على زرقةِ الماءِوكلُّ الحمائِمِتخرجُ منْ طرفِ عينِى.مُحَاولَةٌحاوِلْأنْ تحمِلَ حُلمِىوتعودَ بِهِمنْ خلفِ ستائِرِ نومِىحتى حينَ يجِئُ الصَّبَاحُأحَاولُ أنْ يصحبَهُ يومِى.رجفةحين توضأتُوأسبغتُ الماءَ علىّووقفتُ أُصلِّى الفجْرَانتابتْ قلبِى رجفةُ خوفٍحينَ رأيتُ الخطَّين:الأبيضَ والأحمَرَ.مُغَافَلةٌ(الَّناسُ نِيَامٌفإذَا مَا مَاتُواانتَبَهُوا)وأنَا يا تُفَّاحةَ قلبِىالنُّورُ يُلازِمُنِىفإذَا جئتُ إليهِ مسَاءًداعبَ جفنِىغافلنِىوتمدَّدَ فِى عينِىأسكتَهَاوتسَاقَطَ يومِىفى أحضَانِ الليلِعلىَ طاولةِ النَّومِوغابَ قليلًافاسْتسْلمْتُ لنومِى.خوفٌأرتدِى حُلَّةًوأُطالِعُ وجهِىعلىَ صَفحةِ المَاءِتعلوُ به حُمْرَةٌخِفتُ أنْ تَتَساقَطَمنْ رسْمِهِفأغلقتُ عينِىعلى صُورتى.