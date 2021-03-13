رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لحظة من لحظات المكاشفة

السبت 13/مارس/2021 - 11:14 م
محمد الشحات
محمد الشحات
محمد الشحات
طباعة
اكتِشَافٌ
حينَ أصحُو علىَ مَهَلِ
وأخرجُ
منْ ثوبِ نومِى
وأغسِلُ وجهِى
وأمضِى علىَ عجلٍ
فأنْظُرُ فى آخرِ الليلِ
نفسِى
وقدْ أنهكتْنِى.
الحَمَائِمُ
الحَمَائِمُ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى
وترحلُ فى الملكُوتِ
وتأخذُ كلَّ طيورِى
وحُلمِى
وكانتْ الآفاقُ مفتوحةً
والطيورُ
تحلِّقُ فوقَ السَّماواتِ
فأى بلادٍ
ستعلو بِهَا
وأى عِشاشٍ ستحمِلُهَا
وأى هديِلٍ
سيطفُوُ على زرقةِ الماءِ
وكلُّ الحمائِمِ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى.
مُحَاولَةٌ
حاوِلْ
أنْ تحمِلَ حُلمِى
وتعودَ بِهِ
منْ خلفِ ستائِرِ نومِى
حتى حينَ يجِئُ الصَّبَاحُ
أحَاولُ أنْ يصحبَهُ يومِى.
رجفة
حين توضأتُ
وأسبغتُ الماءَ علىّ
ووقفتُ أُصلِّى الفجْرَ
انتابتْ قلبِى رجفةُ خوفٍ
حينَ رأيتُ الخطَّين:
الأبيضَ والأحمَرَ.
مُغَافَلةٌ
(الَّناسُ نِيَامٌ
فإذَا مَا مَاتُوا
انتَبَهُوا)
وأنَا يا تُفَّاحةَ قلبِى
النُّورُ يُلازِمُنِى
فإذَا جئتُ إليهِ مسَاءً
داعبَ جفنِى
غافلنِى
وتمدَّدَ فِى عينِى
أسكتَهَا
وتسَاقَطَ يومِى
فى أحضَانِ الليلِ
علىَ طاولةِ النَّومِ
وغابَ قليلًا
فاسْتسْلمْتُ لنومِى.
خوفٌ
أرتدِى حُلَّةً
وأُطالِعُ وجهِى
علىَ صَفحةِ المَاءِ
تعلوُ به حُمْرَةٌ
خِفتُ أنْ تَتَساقَطَ
منْ رسْمِهِ
فأغلقتُ عينِى
على صُورتى.



موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر

أبجدية أخرى للماء