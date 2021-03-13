لحظة من لحظات المكاشفة
السبت 13/مارس/2021 - 11:14 م
محمد الشحاتطباعة
اكتِشَافٌ
حينَ أصحُو علىَ مَهَلِ
وأخرجُ
منْ ثوبِ نومِى
وأغسِلُ وجهِى
وأمضِى علىَ عجلٍ
فأنْظُرُ فى آخرِ الليلِ
نفسِى
وقدْ أنهكتْنِى.
الحَمَائِمُ
الحَمَائِمُ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى
وترحلُ فى الملكُوتِ
وتأخذُ كلَّ طيورِى
وحُلمِى
وكانتْ الآفاقُ مفتوحةً
والطيورُ
تحلِّقُ فوقَ السَّماواتِ
فأى بلادٍ
ستعلو بِهَا
وأى عِشاشٍ ستحمِلُهَا
وأى هديِلٍ
سيطفُوُ على زرقةِ الماءِ
وكلُّ الحمائِمِ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى.
مُحَاولَةٌ
حاوِلْ
أنْ تحمِلَ حُلمِى
وتعودَ بِهِ
منْ خلفِ ستائِرِ نومِى
حتى حينَ يجِئُ الصَّبَاحُ
أحَاولُ أنْ يصحبَهُ يومِى.
رجفة
حين توضأتُ
وأسبغتُ الماءَ علىّ
ووقفتُ أُصلِّى الفجْرَ
انتابتْ قلبِى رجفةُ خوفٍ
حينَ رأيتُ الخطَّين:
الأبيضَ والأحمَرَ.
مُغَافَلةٌ
(الَّناسُ نِيَامٌ
فإذَا مَا مَاتُوا
انتَبَهُوا)
وأنَا يا تُفَّاحةَ قلبِى
النُّورُ يُلازِمُنِى
فإذَا جئتُ إليهِ مسَاءً
داعبَ جفنِى
غافلنِى
وتمدَّدَ فِى عينِى
أسكتَهَا
وتسَاقَطَ يومِى
فى أحضَانِ الليلِ
علىَ طاولةِ النَّومِ
وغابَ قليلًا
فاسْتسْلمْتُ لنومِى.
خوفٌ
أرتدِى حُلَّةً
وأُطالِعُ وجهِى
علىَ صَفحةِ المَاءِ
تعلوُ به حُمْرَةٌ
خِفتُ أنْ تَتَساقَطَ
منْ رسْمِهِ
فأغلقتُ عينِى
على صُورتى.
حينَ أصحُو علىَ مَهَلِ
وأخرجُ
منْ ثوبِ نومِى
وأغسِلُ وجهِى
وأمضِى علىَ عجلٍ
فأنْظُرُ فى آخرِ الليلِ
نفسِى
وقدْ أنهكتْنِى.
الحَمَائِمُ
الحَمَائِمُ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى
وترحلُ فى الملكُوتِ
وتأخذُ كلَّ طيورِى
وحُلمِى
وكانتْ الآفاقُ مفتوحةً
والطيورُ
تحلِّقُ فوقَ السَّماواتِ
فأى بلادٍ
ستعلو بِهَا
وأى عِشاشٍ ستحمِلُهَا
وأى هديِلٍ
سيطفُوُ على زرقةِ الماءِ
وكلُّ الحمائِمِ
تخرجُ منْ طرفِ عينِى.
مُحَاولَةٌ
حاوِلْ
أنْ تحمِلَ حُلمِى
وتعودَ بِهِ
منْ خلفِ ستائِرِ نومِى
حتى حينَ يجِئُ الصَّبَاحُ
أحَاولُ أنْ يصحبَهُ يومِى.
رجفة
حين توضأتُ
وأسبغتُ الماءَ علىّ
ووقفتُ أُصلِّى الفجْرَ
انتابتْ قلبِى رجفةُ خوفٍ
حينَ رأيتُ الخطَّين:
الأبيضَ والأحمَرَ.
مُغَافَلةٌ
(الَّناسُ نِيَامٌ
فإذَا مَا مَاتُوا
انتَبَهُوا)
وأنَا يا تُفَّاحةَ قلبِى
النُّورُ يُلازِمُنِى
فإذَا جئتُ إليهِ مسَاءً
داعبَ جفنِى
غافلنِى
وتمدَّدَ فِى عينِى
أسكتَهَا
وتسَاقَطَ يومِى
فى أحضَانِ الليلِ
علىَ طاولةِ النَّومِ
وغابَ قليلًا
فاسْتسْلمْتُ لنومِى.
خوفٌ
أرتدِى حُلَّةً
وأُطالِعُ وجهِى
علىَ صَفحةِ المَاءِ
تعلوُ به حُمْرَةٌ
خِفتُ أنْ تَتَساقَطَ
منْ رسْمِهِ
فأغلقتُ عينِى
على صُورتى.