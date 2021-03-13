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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ملهمة الشاعر

السبت 13/مارس/2021 - 11:11 م
محمد حلمى السلاب
محمد حلمى السلاب
محمد حلمى السلاب
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دائمًا تطرح أمامى
فأدّعى الهروب منها
ونبذى لمدمنيها
تردد.. تردد
يالها من كلمة
منفرة
تتمادى فى إضاعة
الفرص
بانتهازية شديدة
ولكن ما ذنبها
إذا وجدت من يقتنيها
ويحتفى بها
ويضعها وسط ممتلكاته
الثمينة
وقفت أمام المرآة
أبحث عن ملامحى
فى مرآة هذه الكلمة
فبادرتنى متسائلة
أتعرفنى حقًا
أنواعى كثيرة
كلها تحمل لقب
تردد
مثلًا ألا تتردد
عندما يقترب منك
نص له بريق
وهناك التردد
لا يتخذ صاحبه أى قرار..
ويؤثر الفرار
غافلتنى وضحكت
بهيستيريا
أتتابع ترددات الفضاء..
ثم امتعضت
وتردد المثقفون
على حانات الأدب
فانتبهت لها
أتقصديننى
أظننى منهم
لم تعرنى أى اهتمام
استطردت قائلة:
هناك أنواع وأنواع
لكن
الخوف كل الخوف
لو أضفنا حرف «ى»
ومنعًا للتبذير
نكتفى بحرف «دال»
واحد فقط
ليكون التردى
كثيرون يترددون عليه
اتخذت قرار فورى
دون تردد
وابتعدت عن المرآة
وأخذت أفكر
للجوء لمرآة أخرى
ولكنى عدلت عن
قرارى
وأعلنت فرارى
ترددت قليلًا
.. فهلا تخليت!

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