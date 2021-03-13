ملهمة الشاعر

دائمًا تطرح أمامىفأدّعى الهروب منهاونبذى لمدمنيهاتردد.. تردديالها من كلمةمنفرةتتمادى فى إضاعةالفرصبانتهازية شديدةولكن ما ذنبهاإذا وجدت من يقتنيهاويحتفى بهاويضعها وسط ممتلكاتهالثمينةوقفت أمام المرآةأبحث عن ملامحىفى مرآة هذه الكلمةفبادرتنى متسائلةأتعرفنى حقًاأنواعى كثيرةكلها تحمل لقبترددمثلًا ألا تترددعندما يقترب منكنص له بريقوهناك الترددلا يتخذ صاحبه أى قرار..ويؤثر الفرارغافلتنى وضحكتبهيستيرياأتتابع ترددات الفضاء..ثم امتعضتوتردد المثقفونعلى حانات الأدبفانتبهت لهاأتقصديننىأظننى منهملم تعرنى أى اهتماماستطردت قائلة:هناك أنواع وأنواعلكنالخوف كل الخوفلو أضفنا حرف «ى»ومنعًا للتبذيرنكتفى بحرف «دال»واحد فقطليكون التردىكثيرون يترددون عليهاتخذت قرار فورىدون ترددوابتعدت عن المرآةوأخذت أفكرللجوء لمرآة أخرىولكنى عدلت عنقرارىوأعلنت فرارىترددت قليلًا.. فهلا تخليت!