جامعة دمياط من أفضل 10 جامعات مصرية طبقًا لتصنيف Nature Index

حصلت جامعة دمياط على المرتبة التاسعة بين الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف Nature Index الذي يُقيِّم مخرجات البحوث العلمية التي تم نشرها خلال الفترة ١ ديسمبر ٢٠١٩- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة.وجاء دخول الجامعة في التصنيفات العالمية بقوة نتيجة لخطة واضحة الأهداف يتبناها الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، ويشرف علي تنفيذها الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.ويتقدم رئيس الجامعة بأسمي معاني الشكر والتقدير لعلماء جامعة دمياط من أبنائها أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما بذلوه من جهد في النشر العلمي.ويؤكد رئيس الجامعة بأن الجامعة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي وتحسين مخرجاتة في كافة المجالات.