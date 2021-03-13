رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمياط من أفضل 10 جامعات مصرية طبقًا لتصنيف Nature Index

السبت 13/مارس/2021 - 11:09 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
طباعة
حصلت جامعة دمياط على المرتبة التاسعة بين الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف Nature Index الذي يُقيِّم مخرجات البحوث العلمية التي تم نشرها خلال الفترة ١ ديسمبر ٢٠١٩- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة.

وجاء دخول الجامعة في التصنيفات العالمية بقوة نتيجة لخطة واضحة الأهداف يتبناها الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، ويشرف علي تنفيذها الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويتقدم رئيس الجامعة بأسمي معاني الشكر والتقدير لعلماء جامعة دمياط من أبنائها أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما بذلوه من جهد في النشر العلمي.

ويؤكد رئيس الجامعة بأن الجامعة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي وتحسين مخرجاتة في كافة المجالات.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

صرف الشخص المعتدى عليه فى واقعة سيدة السلام من النيابة

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

«مانشستر سيتى» يفوز على «فولهام» بثلاثية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر