طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
السبت 13/مارس/2021 - 11:47 م
دعاء جابرطباعة
يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل مناسبة لهم بحسب مؤهلاتهم، وخبراتهم، وأعمارهم، ولكن بطرق مضمونة بعيدا عن الفرص المزيفة التي يعلن عنها عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحددت وزارة القوى العاملة، لينك موقعها الرسمي، يسجل من خلاله راغبو العمل بياناتهم، حتى يتسنى للوزارة ترشيح الوظائف المتاحة والمناسبة لهم.
وتنشر "الدستور"، صورا توضح طرق التسجيل للحصول على تلك الوظائف، عبر الدخول على موقع الوزارة الرسمي http:www.manpower.gov.eg
وحددت وزارة القوى العاملة، لينك موقعها الرسمي، يسجل من خلاله راغبو العمل بياناتهم، حتى يتسنى للوزارة ترشيح الوظائف المتاحة والمناسبة لهم.
وتنشر "الدستور"، صورا توضح طرق التسجيل للحصول على تلك الوظائف، عبر الدخول على موقع الوزارة الرسمي http:www.manpower.gov.eg
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)
طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)