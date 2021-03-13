طرق التسجيل للحصول على فرص عمل من «القوى العاملة» (صور)

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل مناسبة لهم بحسب مؤهلاتهم، وخبراتهم، وأعمارهم، ولكن بطرق مضمونة بعيدا عن الفرص المزيفة التي يعلن عنها عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.وحددت وزارة القوى العاملة، لينك موقعها الرسمي، يسجل من خلاله راغبو العمل بياناتهم، حتى يتسنى للوزارة ترشيح الوظائف المتاحة والمناسبة لهم.وتنشر "الدستور"، صورا توضح طرق التسجيل للحصول على تلك الوظائف، عبر الدخول على موقع الوزارة الرسمي http:www.manpower.gov.eg