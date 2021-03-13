«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

أجرى مقابلة صحفية مع الصحفي الألماني اكسل اندرز ونقلتها مجلة الموعد 1973، وبدأها باعتراف خطير وهو أن السبب في شهرته العالمية إنما يرجع إلى زوجته آنذاك فاتن حمامة، والتي فتحت له أبواب المجد على مصراعيها.تحدث الفنان عمر الشريف عن نجاحه الفني، لكن لا يعني هذا أنه سعيد؛ فالمسائل المادية لا تجلب بالضرورة السعادة: "كرجل شرقي فإن السعادة عندي هى أشياء روحية ومعنوية"، كما أن الحب في وجهة نظره لا يمكن شراؤه بالمال كما أنه لا يشترط أن تكون المرأة جميلة"، لكن يجب أن يشعر المرء تجاهها بعاطفة حميمية بهوس يلاحقه حتى النوم".أحسّ عمر الشريف كثيرًا بهالات الهوس العاطفي فهو يجب أن يكون دائمًا بحالة عشق ليتمكن من العمل والتمثيل، حكى:"أريد أن أفكر دائمًا بشخص ما، كما أحب أن يفكر هو بدوره فيّ"، وينتظر دائمًا من النساء العاشقات له أن يكنّ نزيهات وصريحات، وأن يظهرنّ اهتمامًا دائمًا به "ولكن هذه الأشياء يطلبنها مني أيضًا، الأمر الذي يجعلني أتوقف في علاقتي منذ الأسابيع الأولى".حكى عمر الشريف في حوار صحفي لمجلة الموعد 1978 عن حبه للعب الورق" القمار" أو "البريدج".اشتهر عمر الشريف في أوروبا بأنه من المقامرين الكبار وقت إن كان أجره يتجاوز الـ750 ألف دولار، فقد بدأ ولعه باللعبة منذ الصغر وقت أن كان يرى والدته تنظم حلقات اللعب كل يوم في منزلهم، وكانت تفرح للغاية بالأموال التي تكسبها أثناء اللعب.بعدما سافر الشريف إلى أوروبا ليشارك في الأفلام العالمية، بدأ يمارس لعب الورق، ليقتل أوقات الفراغ التي كانت ترهقه، خصوصًا بعدما انتهى زواجه من الفنانة فاتن حمامة، وعاش وحيدًا.وأكد أنه لو لم يكن مواظبًا على لعب القمار لأصبح من أثرياء العالم، فضلًا عن أنه لم يكن يحب المال، فهو ينفقه ويبدده ليستمتع بحياته، يقول: "ربما كنت سأصبح من أغنياء العالم، لو استمعت لنصيحة والدي، ولم أتعلم طبائع والدتي".