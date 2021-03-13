«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

شارك الطفل عاطف مكرم، عام 1963 في فيلم "أم العروسة" مع تحية كاريوكا، وكان الطفل الأول المستغل لهفوات أفراد أسرته من أجل "قرش صاغ"، ويُذكر في كواليس هذا العمل أن تحية كانت تُحضر علبة شيكولاتة لتكافئ بها الأطفال إذا ما نجحوا في أداء المشهد. حسب "الشبكة" اللبنانية.وفي نفس العام اشترك عاطف مكرم مع ماجدة الصباحي في فيلم "الحقيقة العارية"، وتوالت بعدها أعماله السينمائية خلال السنوات التالية ولكن بعمل أو اثنين في العام، ومن أشهرها: «أغلى من حياتي» مع صلاح ذو الفقار، "خان الخليلي" مع عماد حمدي، "العيب" مع لبنى عبد العزيز، "الزوجة الثانية" مع سعاد حسني.استطاع الطفل عاطف مكرم مع خبرته الفنية التي اكتسبها أن يتقمص أدوار الشر ببراعة عام 1970 في "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية، ونجح في أداء شخصية عباس المحورية التي حطمت حياة البطلة "سيدة"، ولكن في إطار من المقالب الطفولية الخبيثة.الفنان المصري ابتعد عن التمثيل 14 عامًا تقريبًا، وعاد كمساعد مصور في بضعة أفلام مثل: "حد السيف" مع محمود مرسي عام 1986.يذكر أن فيلم "حد السيف" يدور حول حكاية "طلعت" وكيل الوزارة الذي يهوى العزف على آلة القانون فينضم إلى "سوسو بلابل" التي تحيي الأفراح، ويخفي الأمر عن الجميع، مما يسبب تصرفه هذا الكثير من المفاجآت لأولاده ولزملائه.