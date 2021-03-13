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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 135 طن قمامة بحى العامرية ثان بالإسكندرية (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 10:51 م
أعمال رفع القمامة
أعمال رفع القمامة
هبه عويضه
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واصل حي العامرية ثاني بالإسكندرية، أعمال رفع القمامة، حيث تم رفع 135 طن قمامة بنطاق الحي.

وتابعت إدارة الرصد البيئي بالحي أعمال شركة نهضة مصر في عدد من الأماكن، حيث تم رفع القمامة من منطقة السكة الحديد بحري، وتم رفع ٤٠ طنًا بمعدات الحي، كما تم رفع ٤٧ طن قمامة من منطقة الناصرية الجديدة، ورفع ٤٨ طنًا من منطقة الوادي.

وأكد محمود بريك، رئيس الحي، على استمرار العمل يوميًا لمتابعة رفع المخلفات، للارتقاء بمستوى النظافة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.

وفي سياق آخر، قامت إدارة الصرف الصحي، اليوم السبت، بتسليك وتطهير مطابق الصرف الصحي في عزبة إبراهيم صالح، وتطهير مطابق الصرف الصحي بقرية عرابي، بناءً على تعليمات رئيس حي العامرية ثان باستمرار جهود الحي في تطهير وتسليك مطابق الصرف الصحي.

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