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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «صناعة المعلومات»: تدريب 115 ألف شاب رقميًا خلال 2021

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 م
المهندس وليد جاد
المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن انتهاء وزارة الاتصالات من تدريب 115 ألف شابا على المهارات الأساسية للحاسب الآلي والتكنولوجيا الرقمية خلال العام الجاري يؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق جيل جديد من الكوادر المصرية الشابة والمتميزة.

وأضاف رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة ستتحمل نحو 400 مليون جنيه تكلفة التدريب للشباب في جميع محافظات مصر من خلال برامج تدريبية بمراكز الشباب والرياضة ومراكز التدريب بالمحليات وعبر التدريب أون لاين من خلال منصات مخصصة، موضحا أن التدريب يشمل مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني وتصمصم المواقع.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصدير خدمات الاتصال والتعهيد إلى الخارج خاصة مع تعدد اللغات وتكلفة العمالة رخيصة ومناسبة للمستثمرين في هذه الصناعة لافتا إلى أن مصر ضمن أفضل 10 مقاصد لهذه الصناعة عالميا وفق التقارير الدولية.

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