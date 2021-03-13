محمد عفيفى: كتابة رواية كانت حلمًا وأول رواياتى خلال شهر

قال المؤرخ الدكتور محمد عفيفى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إنه استهواه فى البداية دراسة التاريخ المصرى القديم، لكنه لم يتمكن من عمل دراسات عليا فيه لأنه خاص بكليات الآثار، مما جعله يتحول إلى التاريخ المصرى الحديث.وأضاف "عفيفى"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن مقولة التاريخ يعيد نفسه يقولها من لم يقرؤون التاريخ ويكررون أفكارهم، مشيرا إلى أننا لا نقرأ تاريخنا بشكل جيد ولذلك نعيد أخطاءنا.وأوضح أن العالم وقع بسبب الأخطاء فى الحروب العالمية، والحرب الباردة كانت لتجنب نشوب حرب عالمية ثالثة، مشددا على أن الوعى وإيجاد الحلول كان السبب فى ذلك.وأضاف عفيفى أنه مهتم بالناس وكتابة سيرتهم وحياتهم، وهو الهدف من وراء كتابه "شبرا"، حيث حاول عرض تاريخ المدينة التى ضمت تركيبة سكنية متنوعة وكبيرة، لافتا إلى أنه كان يكتب فى البداية سيرته مع الحى، قبل أن يدخل الجانب التاريخى كونه فى الأصل مؤرخ.وكشف الدكتور محمد عفيفى، أنه انتهى من كتابة رواية تاريخية، ستكون أول أعماله الروائية، وهى تجمع بين الروائى والمؤرخ، وهو حلم تمناه منذ أكثر من 20 عاما، ومن المنتظر أن تصدر خلال الشهر المقبل.