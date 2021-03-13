رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد عفيفى: كتابة رواية كانت حلمًا وأول رواياتى خلال شهر

السبت 13/مارس/2021 - 10:47 م
الدكتور محمد عفيفى
الدكتور محمد عفيفى
ايهاب مصطفى
طباعة
قال المؤرخ الدكتور محمد عفيفى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إنه استهواه فى البداية دراسة التاريخ المصرى القديم، لكنه لم يتمكن من عمل دراسات عليا فيه لأنه خاص بكليات الآثار، مما جعله يتحول إلى التاريخ المصرى الحديث.

وأضاف "عفيفى"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن مقولة التاريخ يعيد نفسه يقولها من لم يقرؤون التاريخ ويكررون أفكارهم، مشيرا إلى أننا لا نقرأ تاريخنا بشكل جيد ولذلك نعيد أخطاءنا.

وأوضح أن العالم وقع بسبب الأخطاء فى الحروب العالمية، والحرب الباردة كانت لتجنب نشوب حرب عالمية ثالثة، مشددا على أن الوعى وإيجاد الحلول كان السبب فى ذلك.

وأضاف عفيفى أنه مهتم بالناس وكتابة سيرتهم وحياتهم، وهو الهدف من وراء كتابه "شبرا"، حيث حاول عرض تاريخ المدينة التى ضمت تركيبة سكنية متنوعة وكبيرة، لافتا إلى أنه كان يكتب فى البداية سيرته مع الحى، قبل أن يدخل الجانب التاريخى كونه فى الأصل مؤرخ.

وكشف الدكتور محمد عفيفى، أنه انتهى من كتابة رواية تاريخية، ستكون أول أعماله الروائية، وهى تجمع بين الروائى والمؤرخ، وهو حلم تمناه منذ أكثر من 20 عاما، ومن المنتظر أن تصدر خلال الشهر المقبل.

موضوعات متعلقة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر