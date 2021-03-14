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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

على مسرح سيد درويش.. أول مايسترو إمرأة فى حفل موسيقى بأوبرا الإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:50 ص
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
هبه عويضه
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دفعت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، لأول مرة بمايسترو من الفتيات المبدعات الشابة المصرية روسيلا سمير لتقود الأوركسترا الوتري في حفل جالا كونسير الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية.

إحيا الحفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وبالاشتراك مع فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم رقصات محمد حامد، وإخراج هشام الطلي.

جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتزام الجمهور بها لتكتمل صورة مبهرة رسمها مغنيين فرقة الأوبرا مع عارضين البالية وكان إطارها النغمات الساحرة لأوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو.

ونجحت المايسترو المصرية الشابة روسيلا سمير، بقيادتها لأوركسترا الوتريات في إثبات أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التى تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والإبداع، حيث نجحت روسيلا في قيادة الأوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح إشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الأوركسترا بإحترافية، وتشيد إنجاز جديد للمرأة المصرية.

كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء البرنامج الفني الذي تفاعل معه الجمهور، حيث انقسم العرض إلى جزئين الأول لأغاني ديزني كان منها «دعها تمضي من فتاة الجليد لكريستين اندرسون لوبيز أداء جولي فيظي، اذهب بعيدًا من هرقل لألان مينكين أداء إبراهيم ناجي، عالم كامل جديد من علاء الدين أداء الثنائي عزت غانم وسلمى الجبالي، رأيت حلما من البؤساء لكلود ميشيل شونبرنج أداء ليلى إبراهيم، لو لم استطع أن أحبها من الجميلة والوحش أداء أسامة علي، انعكاس من مولان لماثيو ايلدر أداء داليا فاروق، ثنائي الليلة من قصة الحي الغربي لليونارد بيرنستين اداء الثنائي منى رفلة وإلهامي أمين وتوزيع أمير عوض».

أما الجزء الثاني تنوع ما بين الأريات وأغاني الأوبرا ت العالمية منها «الأرملة الطروب لفرانز ليهار أداء داليا فاروق وعمرو مدحت، وكارزو للوتشود أداء الثنائي ليلى إبراهيم وأسامة علي، زواج فيجارو والناي السحري لفولفجانج أماديوس موتسارت أداء عماد عادل - منى رفلة ومصطفى محمد، ولابوهيم لجاكومو بوتشيني أداء الثنائي تحية شمس الدين وعمرو مدحت، وماكبث لجوزيبي فيردي أداء رضا الوكيل، وأرض الشمس لفيينتشزو دانيبال أداء الثنائي جولي فيظي ووليد كريم، وأغنية نابوليتانية بعنوان يا شمسي لادواردو دي كابو أداء الثنائي تحية شمس الدين عمرو مدحت، وماما لسيزار أندريا بيكسيو أداء مصطفى محمد، وسالفادور روزا أرية من العريس إلى الأب لأنطونيو كارلوس جوميز أداء رضا الوكيل، ةالأرملة الطروب باللغة العربية لفرانز ليهار أداء وليد كريم وإيمان مصطفى».
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

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