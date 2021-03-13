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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإثنين.. «ريسايكل» بالمجان على خشبة الطليعة ببورسعيد

السبت 13/مارس/2021 - 10:40 م
ريسايكل
ريسايكل
حسن أمين
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قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن عرض «ريسايكل» من إنتاج الفرقة يقدم ابتداءً من الإثنين المقبل وحتى الخميس المقبل على مسرح بورسعيد بالمجان في السابعة مساءً ضمن خطة مشروع المواجهة برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة التي وضعها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

يذكر أن العرض المسرحي "ريسايكل" افتتح رسميا في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، وهو من إنتاج ورشة الارتجال بالمسرح التي أقيمت قبل فترة جائحة كورونا، ولمدة أربعة أشهر ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويناقش العرض متناقضات المجتمع في قالب كوميدي ويتناول من خلال مجموعة من الاسكتشات فكرة إمكانية إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى.

عرض ريسايكل موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

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