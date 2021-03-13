غدًا.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عبر «أون تي في»

يلقى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية غدا الأحد عبر قناة أون تي في.وقال القمص موسي ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي في تصريحات له: "غدا كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الغد الأحد، عبر قناة ON (إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc)".وعن موضوع الكلمة أضاف: "في إطار عظة الأحد الأسبوعية، يتناول قداسته فيها أسباب تغير علاقتنا بالطعام أثناء فترة الصوم."