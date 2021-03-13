بعد محاولتها إشعال قضية سيدة السلام.. الباز لـ«ليليان داود»: «اتلهي»

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإعلامية اللبنانية ليليان داوود، بعد استغلالها لقضية طبيبة مدينة السلام لتشويه صورة الدولة المصرية، وادعاء أن هناك عدة انتهاكات لحقوق المرأة في مصر، قائلًا: "يا شيخة اتلهي على عينك".













وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية النهار، إلى أن قضية هذه الطبيبة يحيطها الغموض، فهي سيدة وجدوا جثتها بجوار العمارة، وقيل إنها لطبيبة ألقت بنفسها من الطابق السادس بعدما اقتحم أصحاب العمارة عليه منزلها، لضبطها مع شخص كان يتردد على شقتها.













وتابع الباز أن أهل هذه السيدة قالوا إنها كانت متزوجة وهذا الشخص صعد لتغيير أنبوبة البوتجاز، موضحًا أن الأقوال تضاربت حول هذه السيدة، خاصة وأن أصحاب العمارة كانوا يريدون طردها من الشقة.













واستكمل أن هذه المذيعة اللبنانية التي يبدو أنها تشعر أن تألقها لا يتم إلا إذا اقتربت من مصر أو احتكت بأي شيء له علاقة بمصر، فالآن هي تهاجم الدولة المصرية مستغلة هذه القضية المجتمعية وتحاول أن تشعل النار فيها.







