تركيا ومليشاتها يجددون قصفهم بالمدفعية شمالي حلب

جددت القوات التركية والمليشيات السورية التابعة لها، اليوم، القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي محافظة حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أنه رصد تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية مساء اليوم على مناطق في محيط تل رفعت وقرية حربل شمالي حلب.وعلى جانب سقطت قذائف صاروخية على منطقة الباب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، وذلك وفق المرصد السوري.وأكد المرصد السوري أن القاعدة التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، قصفت بعشرات القذائف المدفعية، أطراف تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة وأقيبة.