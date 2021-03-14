رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 06:00 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
طباعة
تنشر "الدستور" أسعار مواد البناء اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١، وتتباين أسعار مواد البناء المحلية في السوق المصري، حيث شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم، فيما استقرت أسعار الحديد والجبس في السوق المصري.

أسعار مواد البناء اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١

نقدم لكم تقرير يحتوي كافة أسعار مواد البناء، ولديكم التفاصيل:

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري، في مصانع الحديد المختلفة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الحديد في مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصري للطن الواحد، وبلغ سعر طن حديد عز ١٣.٧٠٠ جنيه مصري، وسجل سعر طن حديد العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصري، ووصل سعر طن حديد عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصري، وسجل طن حديد بشاي ١٣٥٠٠ جنيه مصري، وبلغ سعر طن حديد المراكبي ١٣٣٠٠ جنيه مصري، ووصل سعر طن حديد سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصري، وسجل سعر طن حديد المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصري، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت المسلح في السوق المصري، اليوم، حيث بلغ سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص ٧٩٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة ٧٤٥ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت السويدي ٨٤٥ جنيها مصري، وسجل سعر طن أسمنت حلوان ٨٤٨ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٦٨٠ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت العسكري ٧٥٣ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت النصر ٧٧٥ جنيها مصريا، وفيما بلغ سعر طن أسمنت السويس ٨٤٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت سيناء ٧٦٠ جنيها مصريا.

:اقرأ أيضًا

«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم استخدام برنامج تحريك صور الموتى

موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021


أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه مصري، وذلك في الأسمنت الأبيض العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض.

أسعار الجبس اليوم

سجل متوسط سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها مصريا، وذلك في جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.

أسعار الرمل والطوب اليوم

سجل سعر المتر الواحد للرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه، وبلغ سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

الصور

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إحالة مراهقتين فرنسيتين للقضاء بسبب «تيك توك»

بعثة الأهلى تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

رئيس تحرير بيلد الألمانية يطلب إعفاءه موقتًا من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه

أتلتيكو مدريد يتعثر مجددا فى الدورى الإسبانى بتعادله السلبى مع خيتافى

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة