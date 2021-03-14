أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-3-2021

أسعار مواد البناء اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

تنشر " الدستور " أسعار مواد البناء اليوم الأحد ١٤-٣-٢٠٢١، وتتباين أسعار مواد البناء المحلية في السوق المصري، حيث شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا اليوم، فيما استقرت أسعار الحديد والجبس في السوق المصري.نقدم لكم تقرير يحتوي كافة أسعار مواد البناء، ولديكم التفاصيل:استقرت أسعار الحديد في السوق المصري، في مصانع الحديد المختلفة العاملة في مصر، حيث سجل سعر الحديد في مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصري للطن الواحد، وبلغ سعر طن حديد عز ١٣.٧٠٠ جنيه مصري، وسجل سعر طن حديد العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصري، ووصل سعر طن حديد عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصري، وسجل طن حديد بشاي ١٣٥٠٠ جنيه مصري، وبلغ سعر طن حديد المراكبي ١٣٣٠٠ جنيه مصري، ووصل سعر طن حديد سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصري، وسجل سعر طن حديد المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصري، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصري.ارتفعت أسعار الأسمنت المسلح في السوق المصري، اليوم، حيث بلغ سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص ٧٩٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة ٧٤٥ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت السويدي ٨٤٥ جنيها مصري، وسجل سعر طن أسمنت حلوان ٨٤٨ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٦٨٠ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت العسكري ٧٥٣ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت النصر ٧٧٥ جنيها مصريا، وفيما بلغ سعر طن أسمنت السويس ٨٤٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت سيناء ٧٦٠ جنيها مصريا.

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أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

أسعار الجبس اليوم

أسعار الرمل والطوب اليوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه مصري، وذلك في الأسمنت الأبيض العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض.سجل متوسط سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها مصريا، وذلك في جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.سجل سعر المتر الواحد للرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه، وبلغ سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.