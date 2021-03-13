رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من اربع ادوار بشارع الروضة والحميدي بدائرة قسم شرطة العرب.

السيطرة على حريق داخل عقار بدائرة شرطة العرب ببورسعيد (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 10:53 م
حريق داخل عقار بدائرة
حريق داخل عقار بدائرة شرطة العرب
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد؛ مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 4 ادوار بشارع الروضة والحميدي بدائرة قسم شرطة العرب.

كان العقيد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد؛ قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب عقار مكون من أربعة طوابق بشارع الروضة والحميدي بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل انتشارها في المساكن المجاورة خاصة أن الطابق الرابع للعقار مبني من الخشب، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات؛ ورجحت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر

أبجدية أخرى للماء