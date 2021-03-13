السيطرة على حريق داخل عقار بدائرة شرطة العرب ببورسعيد (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد؛ مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 4 ادوار بشارع الروضة والحميدي بدائرة قسم شرطة العرب.كان العقيد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد؛ قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب عقار مكون من أربعة طوابق بشارع الروضة والحميدي بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل انتشارها في المساكن المجاورة خاصة أن الطابق الرابع للعقار مبني من الخشب، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات؛ ورجحت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.