تجليس الأنبا أغابيوس أسقفا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

أقيم مساء اليوم في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، طقس تجليس نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير الجديد، وذلك بالكاتدرائية الكبرى بالدير.شارك في الصلوات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع رهبان الدير.كان نيافة الأنبا أغابيوس قد تمت سيامته يوم الأحد الماضي بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب ستة أساقفة آخرين.