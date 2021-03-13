ترشيح آسر ياسين لبطولة «مواقف فرعونية»

رشّحت الشركة المنتجة لمسلسل "مواقف فرعونية"، وهو اسم مؤقت للعمل، الفنان آسر ياسين للقيام ببطولة العمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2022 لضخامة إنتاجه، فيما تنتظر الجهة المنتجة موافقة آسر ياسين بشكل نهائي لبدء تحضيرات المسلسل وترشيح الأبطال.وانتهى الكاتب والسيناريست تامر قمحية من كتابة العمل بالكامل حيث انتهى من كتابة الـ30 حلقة.وقال قمحية في تصريحات صحفية إن أحداث المسلسل سيتم تصويرها في المناطق التاريخية، لذا سيتم تأجيله للعام القادم لضيق الوقت وضخامة الإنتاج حيث من المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc وسيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل المسلسل بالكامل خلال أيام.المسلسل تدور أحداثه حول العادات والتقاليد المصرية القديمة التي تربى عليها المصريين قديمًا وأحداث الماضي عبر العصور، ويرصد القيم والأخلاق والعادات التي مازالت موجودة، حتى يومنا هذا فى العصور المصرية وتأثيرها على المجتمع المصري.