317 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، 317 حالة وفاة و26 ألفا و60 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 101 ألف و881 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و201 ألف و838 إصابة، تعافت من بينها مليونان و579 ألفا و896 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليا 520 ألفا و61 حالة.