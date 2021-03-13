حقيقة ادعاء محامية بقيام أب بالتحرش بنجلته

قال مصدر أمني إنه بالنسبة لما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية بشأن إجراء مقدم البرنامج اتصالا هاتفيا مع (محامية) والتى أشارت إلى قيام أب بالتحرش بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.وأوضح المصدر أنه تبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة المذكورة، وبالتواصل مع المحامية المشار إليها أفادت بأن موكلتها "الوالدة" رفضت الإدلاء بأية بيانات.