لبنان يسجل 3 آلاف و523 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 3 آلاف و523 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 415 ألفا و362 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5 آلاف و334 حالة، في حين يرقد 945 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 294 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و874 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.