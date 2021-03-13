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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: 22 وفاة وأعلى زيادة يومية في عدد إصابات كورونا منذ 8 أسابيع

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 م
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
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سجّلت السلطات الصحية الهولندية، السبت، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد منذ 8 أسابيع، وذلك بواقع 6 آلاف و446 حالة، إضافة إلى 22 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الصحة الوطني أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء، ارتفع بذلك إلى 16 ألفا و46 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونا و151 ألفا و218 إصابة، حسب ما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عبر موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات تلقي 48 ألفا و227 شخصا خلال اليوم الأخير جرعات من اللقاحات المضاد لـ"كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الجرعات التي قدمتها السلطات الهولندية حتى الآن إلى مليون و832 ألفا و962 جرعة.

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