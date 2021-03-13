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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول روسي: 70% من سكان روسيا سيتلقون لقاح كورونا نوفمبر المقبل

السبت 13/مارس/2021 - 10:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال مدير مركز (غامالي) مطور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، ألكسندر جينتسبرج، السبت إن ما يقرب من 70% من سكان روسيا سيتلقون اللقاح بحلول شهر نوفمبر القادم.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة (سبونيك) السبت: "مشكلة انتشار فيوس كورونا ستصبح تحت السيطرة داخل البلاد عبر التلقيح".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس 2020، وطوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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