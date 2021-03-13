«القوى العاملة» توضح طرق تسجيل العمالة المصرية بالخارج بياناتهم (صور)

أطلقت وزارة القوى العاملة المصرية أمس الجمعة، حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، لتسجيل العاملين المصريين بالخارج بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، لإتاحتها لكل جهات الدولة المصرية للإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها، ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.وتنشر "الدستور"، مجموعة من الصور توضح طرق التسجيل عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالي: www.manpower.gov.eg