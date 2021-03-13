30 وفاة بكورونا في تونس
السبت 13/مارس/2021 - 11:32 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و359 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 241 ألفًا و257 حالة.
وأوضحت: أنه تم تسجيل شفاء 501 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وذكرت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 241 ألفًا و257 حالة.
وأوضحت: أنه تم تسجيل شفاء 501 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.