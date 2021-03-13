30 وفاة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و359 حالة.وذكرت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 241 ألفًا و257 حالة.وأوضحت: أنه تم تسجيل شفاء 501 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.