أحمد السبكي: «التأمين الشامل» أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التغطية الصحية الشاملة وتحرص كل الحرص على توفير دعائم تنفيذ المشروع بهدف توفير نظام تأمين صحي شامل لكل المصريين وفق أحدث النظم العالمية ويقدم خدمات بجودة قياسية تتفق مع المعايير العالمية.جاء ذلك خلال جولة اليوم بمنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر ورافقه فيها كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الصحية.وشملت الزيارة مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى إيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الأقصر للاطمئنان على التجهيزات وسير العمل بكفاءة وفق معايير التشغيل الخاصة بهيئة الرعاية الصحية.كما أكد أهمية التشغيل الأمثل لمنظومة بمحافظة الأقصر لتلبية الاحتياجات الصحية لأهالي صعيد مصر، موضحا أنه يتم تجهيز محافظات المرحلة الأولى بوحدات الجيل الثاني والثالث من مستويات الرعاية الصحية التي تدعم التشخيص والعلاج عن بعد بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد الأسرة كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة والعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات وتدعم إتاحة خدمة الواى فاى لكافة المترددين على المنشآت والعاملين بها ويعد نظام الجيل الثاني أكثر تطورا من نظام الجيل الأول.وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويهدف إلى تحسين الحياة الصحية للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة له وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.وتابع: نستهدف تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتعميمه بجميع المحافظات ومد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين في خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عام تنفيذًا التكليفات الرئاسية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة ودون تمييز.وفِي نهاية الجولة بمقر وحدة صحة الأسرة بطيبة، استقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق له، الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة استمعوا خلال الجولة لشرح البرنامج الوظيفي للوحدة ورحلة المنتفع داخل النظام الصحي الجديد، وكذلك تم استعراض امكانيات منظومة الميكنة والربط اللحظي للبيانات بوحدة طب اسرة الشيخ موسى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.