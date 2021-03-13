رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد السبكي: «التأمين الشامل» أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر

السبت 13/مارس/2021 - 10:02 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التغطية الصحية الشاملة وتحرص كل الحرص على توفير دعائم تنفيذ المشروع بهدف توفير نظام تأمين صحي شامل لكل المصريين وفق أحدث النظم العالمية ويقدم خدمات بجودة قياسية تتفق مع المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال جولة اليوم بمنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر ورافقه فيها كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الصحية.

وشملت الزيارة مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى إيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الأقصر للاطمئنان على التجهيزات وسير العمل بكفاءة وفق معايير التشغيل الخاصة بهيئة الرعاية الصحية.

كما أكد أهمية التشغيل الأمثل لمنظومة بمحافظة الأقصر لتلبية الاحتياجات الصحية لأهالي صعيد مصر، موضحا أنه يتم تجهيز محافظات المرحلة الأولى بوحدات الجيل الثاني والثالث من مستويات الرعاية الصحية التي تدعم التشخيص والعلاج عن بعد بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد الأسرة كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة والعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات وتدعم إتاحة خدمة الواى فاى لكافة المترددين على المنشآت والعاملين بها ويعد نظام الجيل الثاني أكثر تطورا من نظام الجيل الأول.

وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويهدف إلى تحسين الحياة الصحية للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة له وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع: نستهدف تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتعميمه بجميع المحافظات ومد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين في خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عام تنفيذًا التكليفات الرئاسية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة ودون تمييز.

وفِي نهاية الجولة بمقر وحدة صحة الأسرة بطيبة، استقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق له، الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة استمعوا خلال الجولة لشرح البرنامج الوظيفي للوحدة ورحلة المنتفع داخل النظام الصحي الجديد، وكذلك تم استعراض امكانيات منظومة الميكنة والربط اللحظي للبيانات بوحدة طب اسرة الشيخ موسى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ الدبيبة بثقة «النواب الليبي».. ويؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر

أبجدية أخرى للماء