القلبوبية تسجل 12 حالة وفاة بمضاعفات كورونا في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية وفق مصدر بمديرية الصحة وفاة 12 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم السبت بمستشفيات المحافظة.وبحسب بيانات مديرية الصحة إن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 8 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها ومستشفى الجامعة وكفر شكر المركزي والجمعية الشرعية حالة وفاة واحدة لكل منهما.وتابع أن المتوفين بمستشفى قها هم: حنان ح 54 سنة من مدينة الخانكة، وجمال م 64 سنة من مدينة الخانكة، وكلبس ف 44 سنة سوهاج، وصابحة ح 70 سنة الخانكة، وغنيمة ح 60 سنة شبين القناطر، ونبوية ع 84 سنة شبين القناطر، وعبير إ م 61 سنة القاهرة.كما كشفت البيانات أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هو صابر اة 58 سنة من مدينة بنها، أما المتوفى بمستشفى الجامعة هو علاء ع 37 سنة كفر الشموت مركز بنها.وتابعت البيانات أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي والجمعية الشرعية ببنها هما فاطمة النبوية ع 80 سنة من مدينة بنها، وعطيات ع 80 سنة القاهرة.فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى اليوم السبت من بينهم مسنة 72 سنة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف أن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، شهدت على مدار اليوم وأمس خروج وتعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.وأوضح المصدر أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو لمستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.