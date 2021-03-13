رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القلبوبية تسجل 12 حالة وفاة بمضاعفات كورونا في 24 ساعة

السبت 13/مارس/2021 - 10:37 م
كورونا في القلبوبية
كورونا في القلبوبية
صلاح حسنى
طباعة
سجلت محافظة القليوبية وفق مصدر بمديرية الصحة وفاة 12 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم السبت بمستشفيات المحافظة.

وبحسب بيانات مديرية الصحة إن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 8 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها ومستشفى الجامعة وكفر شكر المركزي والجمعية الشرعية حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وتابع أن المتوفين بمستشفى قها هم: حنان ح 54 سنة من مدينة الخانكة، وجمال م 64 سنة من مدينة الخانكة، وكلبس ف 44 سنة سوهاج، وصابحة ح 70 سنة الخانكة، وغنيمة ح 60 سنة شبين القناطر، ونبوية ع 84 سنة شبين القناطر، وعبير إ م 61 سنة القاهرة.

كما كشفت البيانات أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هو صابر اة 58 سنة من مدينة بنها، أما المتوفى بمستشفى الجامعة هو علاء ع 37 سنة كفر الشموت مركز بنها.

وتابعت البيانات أن المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي والجمعية الشرعية ببنها هما فاطمة النبوية ع 80 سنة من مدينة بنها، وعطيات ع 80 سنة القاهرة.

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى اليوم السبت من بينهم مسنة 72 سنة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، شهدت على مدار اليوم وأمس خروج وتعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو لمستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

قصور الثقافة تواصل احتفالها بعيد الأم ويوم المرأة العالمي