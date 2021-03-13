بينهم 3 من الكادر الطبي.. أسوان تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

شهدت محافظة أسوان، تسجيل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، منهم 3 حالات كادر طبي، ليس جمعيهم من المحافظة و4 حالات أخرى من دولة السودان الشقيقة.وتوافد هذه الحالات المصابة على مستشفيات المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا '' الإصابة والإشتباه'' بمحافظة أسوان، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم باستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعون نفس البروتوكول العلاجي.