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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بترول الخليج ترتفع 3% بنهاية تعاملات اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 10:03 م
بترول الخليج
بترول الخليج
سيد الابنودى
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ارتفعت أسعار البترول بالدول الخليجية بنهاية تعاملات اليوم نحو 3%، بعد أن انخفضت خلال الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى لها منذ عام، وذلك لتعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وتداعيات جائحة كورونا، وتراجع الطلب على النفط.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر «الدستور» أسعار خامات النفط وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، وجاءت على النحو التالي:

النفط السعودي الخفيف 68.32 دولار للبرميل.
النفط السعودي الثقيل سجل 67.22 دولار للبرميل.
النفط الإماراتي مزيج مربان 68.42 دولار للبرميل.
نفط البصرة الخفيف 69.36 دولار للبرميل.
النفط الجزائري مزيج سهران سجل 68.47 دولار للبرميل.
النفط الكويتي 67.47 دولار للبرميل.
النفط العماني 67.70 دولار للبرميل.

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