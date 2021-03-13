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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجوازات السعودية» تطلق النسخة الرقمية من هوية مقيم

السبت 13/مارس/2021 - 10:28 م
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
وفاء علي
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أفاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بأن المديرية العامة للجوازات تطلق لأول مرة النسخة الرقمية من هوية مقيم، ضمن التحول الرقمي الإلكتروني الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة من الآن عبر تطبيق "أبشر" أفراد، ويمكن استعراض هويتك على جهاز المحمول الخاص بالمقيم بالمملكة بدون اتصال بالإنترنت وعرض بيانات هويتك إلكترونيًا من خلال رمز الاستجابة السريع.

وأشاد «حنفي» في بيانه بالتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات والتحول الرقمي المتميز في جميع الخدمات المقدمة للمقيم.

وناشد نائب رئيس الاتحاد أبناء الجالية المصرية بسرعة تسجيل النسخة الرقمية للهوية عن طريق تطبيق "أبشر" أفراد واختيار خانة خدماتي ثم تحميل هوية مقيم الرقمية، وبكده تحملت هوية مقيم على جهازك، ويمكنك الاستغناء عن حملها معك.

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