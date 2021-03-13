وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

نظم العشرات من أهالي البصارطة وقفة احتجاجية، مساء السبت، أمام كمين النشار بالبصارطة للمطالبة بسرعة القضاء على تجارة المخدرات.وشهدت البصارطة في الفترة الأخيرة عدة أحداث بلطجة وسرقة وغيرها من المشاهد المؤسفة بسبب هذه التجارة.ونجحت جهود قوات الشرطة فى الحد من هذه التجارة ولكن لم تنهِ هذا الوضع والذى يشعر الأهالى بأنه توقف مؤقت فى بعض المناطق، يستهدف بها مروجو المواد المخدرة نقل التجارة لأماكن أخرى.ولا يزال بعض المطلوبين بقضايا مخدرات وبلطجة طلقاء، وبعضهم صدرت بحقه أحكام نهائية.