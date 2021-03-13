رئيس وزراء تونس: نأمل أن تتطور العلاقات مع ليبيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية

هنأ رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، مساء اليوم، هاتفيا، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.وأوضح بيان صادر عن الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام مشيشي نوه برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الإخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وقيم التضامن والتعاون والتكامل.من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.ونوه بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.