اختبار حاسب آلى لمتقدمي شغل مديرى المكاتب الخارجية لتنشيط السياحة

قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، إن 24 زميلا سيخضعوا لاختبار الحاسب الآلى بعدما اجتازوا اللغات ضمن اختبارات شغل وظائف مديرى المكاتب السياحية بالخارج التى تقدم إليها نحو 52 وفقا للضوابط والاشتراطات التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة.وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن من سينجح في الاختبار سيعرض على اللجنة الخماسية المشكّلة من قبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ومن سيتم الاستقرار عليهم سترسل أسمائهم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال الاختبارات وإرسالهم إلى اللجنة العليا للمكاتب الفنية بالخارج وذلك بهدف انتقاء أفضل العناصر المدربة لتمثيل مصر.