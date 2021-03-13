الطبيب محمود سامي يكشف تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي في «يوم الشهيد»

كشف الطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل إبان أزمة فيروس كورونا، عن تفاصيل حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس له في يوم الشهيد.













وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن تكريم الرئيس له أسعده كثيرًا، ومقابلة الرئيس السيسي شرف لأي إنسان فهو إنسان مقاتل عظيم من طراز العظماء الكبار الذين قادوا مصر مثل أحمس.













وتابع أن الرئيس أثناء التكريم صافحه بحرارة، وقال له: "أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الأبطال، وأنت بطل زيك زي أبطال القوات المسلحة، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها تشكرك على تضحياتك".













واستكمل أن الرئيس سأله إذا ما كان يحتاج أي شيء، فرد عليه: "بأنه ليس لديه أي مطالب ويتمنى من الله أن يعينه على حكم مصر".



