رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسعار الاسترشادية للزجاج والألومنيوم والخشب

السبت 13/مارس/2021 - 11:36 م
الألومنيوم والخشب
الألومنيوم والخشب
علا العلاف
طباعة
حددت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أسعار مواد البناء مخاطبًا فيها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قائمة الأسعار الاسترشادية لمعظم مواد البناء التى تعمل يها شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات القومية خلال شهري يناير وفبراير 2021 «الخشب – الألومنيوم – والقطاعات والزجاج» المستخدمة فى عملية التشييد والبناء.

وأشارت إلى أن الأسعار الواردة هي المعتمدة عند دراسة الأسعار والتعويضات الناتجة عن تغييرها، طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 191 لسنة 2018.

ـ أسعار الخشب
سجلت أسعار الخشب سويد موسكي " فلندي " المتر مكعب ليسجل سعر المتر خلال شهر يناير بقيمة 6000 جنيه، وبينما سجل سعر المتر خلال شهر فبراير بقيمة 7000 جنيه، بنسبة تغير خلال الشهرين 27.3 %، كما سجل خشب سعر المتر المكعب الزان مبخر روماني أطوال خلال شهر يناير بقيمة 12000 جنيه مقارنة بنفس الفترة لشهر فبراير ليسجل سعر المتر نحو 12500 جنيه وبنسبة تغير 8.7%، وسجل سعر المتر الخشب ابلاكاج 4 مم الوح 2*44*2*1ز22 بقيمة 160 جنيه للمتر.

ـ أسعار الألومنيوم
سجلت سعر الطن الألومنيوم فضي مؤكسد خلال الشهري يناير وفبراير2021، ليبلغ 61000 جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل سعر الطن 48000 ألف جنيه، بنسبة تغير 27.1 %، بينما سجل سعر طن الألومنيوم الملون أستقرارًا ليسجل نحو 62000 ألف جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 ليبلغ بقيمة 49000 ألف جنيه.

ـ قطاعات
سجل سعر المتر المربع قطاع المنزلق عرض 88 مم به زجاج مفرد بقيمة 1630 جنيه للمتر، بينما سجل سعر قطاع منزلق عرض 88 مم به زجاج مفرد وصنفه سلك المتر المربع استقرارا ليسجل بقيمة 1858 جنيه للمتر، كما سجل سعر المتر مربع استقرارًا لقطاع ثابت به زجاج مفرد بقيمة 1565 جنيه للمتر.

ـ أسعار الزجاج
سجلت أسعار الزجاج الشفاف 4 مم للمتر المربع خلال الفترة شهري يناير وفبراير لعام 2021 بقيمة 86 جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة لعام 2020 ليسجل بقيمة 71 جنيه بنسبة تغير 20.4%، كما سجل سعر المتر الشفاف 6 مم للمتر المربع استقرار ليبلغ سعر المتر نحو 128 جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل بنحو 103 جنيه بنسبة تغير 24 %.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر