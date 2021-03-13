الأسعار الاسترشادية للزجاج والألومنيوم والخشب

ـ أسعار الخشب

ـ أسعار الألومنيوم

ـ قطاعات

ـ أسعار الزجاج

حددت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أسعار مواد البناء مخاطبًا فيها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قائمة الأسعار الاسترشادية لمعظم مواد البناء التى تعمل يها شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات القومية خلال شهري يناير وفبراير 2021 «الخشب – الألومنيوم – والقطاعات والزجاج» المستخدمة فى عملية التشييد والبناء.وأشارت إلى أن الأسعار الواردة هي المعتمدة عند دراسة الأسعار والتعويضات الناتجة عن تغييرها، طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 191 لسنة 2018.سجلت أسعار الخشب سويد موسكي " فلندي " المتر مكعب ليسجل سعر المتر خلال شهر يناير بقيمة 6000 جنيه، وبينما سجل سعر المتر خلال شهر فبراير بقيمة 7000 جنيه، بنسبة تغير خلال الشهرين 27.3 %، كما سجل خشب سعر المتر المكعب الزان مبخر روماني أطوال خلال شهر يناير بقيمة 12000 جنيه مقارنة بنفس الفترة لشهر فبراير ليسجل سعر المتر نحو 12500 جنيه وبنسبة تغير 8.7%، وسجل سعر المتر الخشب ابلاكاج 4 مم الوح 2*44*2*1ز22 بقيمة 160 جنيه للمتر.سجلت سعر الطن الألومنيوم فضي مؤكسد خلال الشهري يناير وفبراير2021، ليبلغ 61000 جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل سعر الطن 48000 ألف جنيه، بنسبة تغير 27.1 %، بينما سجل سعر طن الألومنيوم الملون أستقرارًا ليسجل نحو 62000 ألف جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 ليبلغ بقيمة 49000 ألف جنيه.سجل سعر المتر المربع قطاع المنزلق عرض 88 مم به زجاج مفرد بقيمة 1630 جنيه للمتر، بينما سجل سعر قطاع منزلق عرض 88 مم به زجاج مفرد وصنفه سلك المتر المربع استقرارا ليسجل بقيمة 1858 جنيه للمتر، كما سجل سعر المتر مربع استقرارًا لقطاع ثابت به زجاج مفرد بقيمة 1565 جنيه للمتر.سجلت أسعار الزجاج الشفاف 4 مم للمتر المربع خلال الفترة شهري يناير وفبراير لعام 2021 بقيمة 86 جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة لعام 2020 ليسجل بقيمة 71 جنيه بنسبة تغير 20.4%، كما سجل سعر المتر الشفاف 6 مم للمتر المربع استقرار ليبلغ سعر المتر نحو 128 جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل بنحو 103 جنيه بنسبة تغير 24 %.