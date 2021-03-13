عمرو فتوح: مصانع مدينة بدر ستشارك في مبادرة «حياة كريمة»

أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جمعية مستثمري بدر، على أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.وأضاف فتوح لـ"الدستور" أن هناك العديد من المصانع بمدينة بدر مشاركة في مبادرة حياة كريمة وهناك مصانع أخرى مشاركة في المبادرة لدعم الأطقم الطبية؛ لتوفير أقصى عوامل الحماية للفئات الأكثر تعاملًا مع الفيروس، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.وتابع عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات عظيمة منذ بداية أزمة كورونا والوقوف بجانب الصناع والمستثمرين في جميع القطاعات من خلال دعم البنك المركزي لهم وإطلاق المبادرات التشجيعية للصناعة مثل مبادرة "تشجيع المنتج المحلى".