جامعة سوهاج تشارك في البرنامج التدريبي لأعضاء «الأعلى للجامعات»

يشارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج في فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ إلي ١٥ مارس الجاري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات.وأشار رئيس الجامعة الى أن البرنامج يسعى الى تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030، عن طريق وضع اليات تستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب.وأضاف عزيز أن الدكتور خالد عبد الغفار اكد خلال التدريب علي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، حيث وجه بضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.وأكد الوزير أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة.