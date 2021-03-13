شعبة تجار المحمول: إقبال على الهواتف الذكية بعد رقمنة التعليم

قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول، إن مصر أصبحت سوقا واعدة لمصنعي الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات العالمية بدأت في استهداف المصريين بأحدث الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الرابع والخامس، موضحا أن مصر بها نحو 96 مليون مستخدم للهاتف المحمول.وأضاف "طلعت" في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الإنفاق من المصريين على شراء واقتناء الهواتف الذكية الحديثة نمى بنسبة تصل إلى 50 % بعد زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن عدد مستخدمي الإنترنت المحمول بلغ نحو 55 مليون مستخدم خلال يناير الماضي.وأوضح رئيس شعبة تجار المحمول أن حجم مبيعات السوق المحمول في مصر يتراوح ما بين 45 و 50 مليار جنيه سنويا شاملة مبيعات الهواتف الذكية والهواتف التقليدية واكسسوارات الموبايل ومستلزماتها، مشيرا إلى نمو مبيعات التابلت بعد اتجاه الدولة للاعتماد عليه في التعليم عن بعد والوسائل الرقمية في المدارس والجامعات.