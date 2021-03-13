«الحفناوي» يترأس اجتماعًا لتعزيز الموارد المالية لمستشفى السويس العام

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا لدراسة تعزيز الموارد المالية لمستشفى السويس العام، وذلك بحضور المراقبين الماليين لمديرية الصحة والمستشفي وعددًا من قيادات مستشفى السويس العام.وعبر الحفناوى خلال الاجتماع عن ثقته في القائمين علي إدارة الشئون المالية في تدبير الالتزامات المالية ولا سيما صرف رواتب الأطباء المتعاقدين بانتظام وضمان عدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى قدرة المستشفى على الوفاء بالتزاماتها المالية ولاسيما بعد التعديلات اللائحية التى تمت مؤخرًا.ومن جانبهم فقد أكد جميع الحضور علي التكاتف وتقديم كل الدعم لاستمرار تقديم الخدمة الطبية.