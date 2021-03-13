«رجال الأعمال» تشيد بدور «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن

أشاد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدور الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.. بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتحسين معيشة المواطن وهي "حياة كريمة".وأضاف جنيدي، أن مصر مليئة بالكثير من الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والكهرباء، مشيدًا بمشروع بنبان بأسوان الذي يمثل حافزا كبيرا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا ان هناك اهتماما من شركات أجنبية للاستثمار في مصر في مشروعات الكهرباء الجديدة.وطالب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، من وزارة التعاون الدولي ضرورة التنسيق والتعاون لدخول الشركات المصرية في مشروعات الطاقة في دول أفريقيا.