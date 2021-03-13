«رحمي» يناقش تنفيذ المشروعات بحضور نواب بسيون وكفر الزيات وقطور

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،مساء اليوم السبت، الاجتماع الأسبوعي لرؤساء المصالح الحكومية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر كفر الزيات، قطور وبسيون والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة المشروعات المدرجة بخطة العام المالي ٢٠٢١.بدأ الاجتماع بمناقشة قطاعات الثقافة، الزراعة، والاتصالات، ثم ناقش المحافظ أعمال تنفيذ مشروعين بقطاع الطب البيطري بقرى كفر يعقوب وكفر الحمام جار نهوهما بقيمة مليون جنيه، موجهًا بوضع تصور للاستفادة من أراضي المجازر التي سيتم نقلها إلى المجزر الآلي بقرية شبشير، ثم تمت مناقشة قطاع الشباب والرياضة حيث وجه المحافظ بعرض تقرير وافي عن مركز شباب النحارية لتطويره طبقًا لطلب النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في حين طالب الدكتور طلعت عبد القوي بضرورة تطوير الملاعب الخماسية بمركز شباب كفر الزيات، ومن جانبه طالب النائب محمد فايد بسرعة افتتاح مراكز شباب الفرستق والقضابة ونادي اتحاد بسيون.وفي قطاع التضامن الاجتماعي، ناقش المحافظ تطوير مركز المرأة الريفية بصالحجر مركز بسيون، موجهًا بفتح تحقيق وعرض تقرير وافي عن لجان المساءلة المجتمعية ودراسة كافة التظلمات الخاصة بحذف أو إضافة المواطنين بتكافل وكرامة وذلك بِنَاءً على طلب النائب سامح حبيب، كما وجه المحافظ بعقد حوار مجتمعي لرصد احتياجات المواطنين في كافة المرافق داخل الـ ٧ مراكز بالتنسيق مع النواب استعدادًا للمراحل القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وفي سياق آخر، ناقش المحافظ أعمال تجهيز مستشفى صدر بسيون، تطوير مستشفى قطور المركزي، وموقف الطوارئ بمستشفى الجامعة وكفر الزيات، كما استعرض المحافظ تقدم الأعمال بمساجد (أبو اليزيد البسطامي، غنيم غالى،الرشيدي، الوالدة باشا، الإيمان، عزبة ماهر العالم، عزبة الدميري وعزبة أبو جاموس)، وكذلك نسب تنفيذ تبطين ٦٤ ترعة بالمحافظة منها ٩ ترع ببسيون، كفر الزيات وقطور.وخلال الاجتماع، عرضت إدارة الرصد بالمحافظة فيديو يحتوي على مجموعة من السلبيات والذي قرر المحافظ على إثره إيقاف عدد من رؤساء الوحدات المحلية بكفر الزيات عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب تراخيص البناء، كما قرر المحافظ زيارة مبني مخصص لإحدى الكليات منذ عام ٢٠٠١ ولم يتم استخدامه في كفر الزيات، ووجه مديرية الري بتطهير جميع المصارف التي تم عرضها، بجانب توجيه مديرية التموين والإصلاح الزراعي بعرض تقرير عن تشغيل المخبز الآلي بقطور.وفي قطاع التعليم، استعرض المحافظ تنفيذ ١٦٨ مشروعا في القطاع بإجمالي تكلفة ٦٣٨ مليون جنيه على مستوى المحافظة، كما طالب النائب سامح حبيب بسرعة الانتهاء من أعمال بناء مدارس بار الحمام والفرستق، وطالبت النائبة أمال عبد الحميد بتخفيض التكدس الطلابي الموجود بمدرسة كفر الهلاوي الذي وصل إلى ٨٠ طالبا داخل الفصل الواحد من خلال تشييد مبنى إضافي لاستيعاب أبناء القرية، بجانب طلب الدكتور طلعت عبد القوي ببناء مدرسة داخل قرية دقرن على قطعة أرض سيتم توفيرها عن طريق التبرع.وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أن المواطنين سيشعرون بانفراجة كبيرة عقب تنفيذ ٨٨ مشروعا بإجمالي تكلفة ٤.٢ مليار جنيه ستخدم المواطنين على مستوى المحافظة، كما طالب النواب إدخال خدمات الصرف الصحي للمناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث وجه المحافظ بدراسة ذلك من خلال المخطط الاستراتيجي الجديد، وطالبت النائبة أمال عبد الحميد بإنشاء محطة مياه على مساحة ٦٠٠ متر بقرية كفر حشاد ووجه المحافظ بدراسة ذلك مع الجهات المختصة.ومن جانبهم طالب النواب بسرعة الانتهاء من رصف (طريق ديما - قصر بغداد، طريق شوني - قصر نصر الدين وطريق مصرف نشرت)، حيث طلب المحافظ خطابًا رسميًا من هيئة الطرق بموعد نهو رصف جميع الطرق المسندة للهيئة، كما طالب النائب عبد الله الشيخ بوضع مطبات صناعية في طريق إبشواي- نشيل وسرعة إدخال خدمة الغاز الطبيعي بمدينة قطور حتى يتسنى لشركات الرصف الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة في خطة هذا العام.واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة موقف التصالح في مخالفات البناء، تقنين الأراضي وتحصيل إيرادات الدولة، كما وجه المحافظ بسرعة إزالة كافة العقارات التي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين في جميع مراكز المحافظة.