المدعي العام الأردني يوقف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه

قرر المدعي العام الأردني، السبت، توقيف كلا من مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع، على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأوكسيجين، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.واتخذ رئيس الوزراء الأردني، قرار بإيقاف مدير صحة البتراء وإقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط على ضوء حادث اليوم.وقال رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي حول قضية «مستشفى السلط»: «أشعر بالخجل حيال ما حدث اليوم»، لافتا إلى أن ملك الأردن أكد أن ما حدث خطأ جسيم غير مبرر وغير مقبول.وتابع: «ما يتملكنا هو شعور بالخجل وشعور بالتقصير بسبب ما حدث في مستشفى السلط»، مشددا على أن ما حدث تتحمل الحكومة مسؤوليته كاملة.