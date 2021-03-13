النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لربة منزل أشعلت النار في نفسها بحلوان

استعلمت نيابة حلوان الجزئية عن الحالة الصحية لـ ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر حاولت الانتحار، عن طريق سكب كمية من السولار على جسدها وإضرام النار في نفسها، داخل شقة والدها بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم، وأمرت بكتابة تقرير واف من الطبيب المعالج بحالتها الصحية.كما أمرت النيابة باستدعاء الزوج للوقوف على ملابسات الواقعة.وردت إشارة للعقيد محمود حجازي، مفتش مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفي العام، مفادها استقبال المدعوة "م.أ"، 26 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسدها وحالتها مستقرة.وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الزوجة، وبمناقشته أقر بأنه ذهب لأخذ ابنته من شقة زوجها بسبب خلافات بينهما للإقامة لديه لحين حل الخلافات، وفور رجوعه لمنزله بصحبة ابنته، قامت بمغافلته وسكبت كمية من السولار على جسدها وأضرمت به النار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.